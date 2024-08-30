Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında üzücü haber geldi

Reha Muhtar, İstanbul Boğazı'na nazır evinin merdivenlerinden düşerek yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu merak edilen ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın yeniden entübe edildiği belirtildi.

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Merdivenlerden düşerek hastanelik olan Reha Muhtar'ın sağlık durumu Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde entübe edilen Reha Muhtar hakkında yeni bir iddia geldi.

REHAT MUHTAR'DAN ÜZEN HABER

Yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar'ın tedavi sürecine ilişkin sevenlerini üzecek yeni bir bilgi sızdı.

Halktv'nin haberine göre, Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları uyandırıp yürütmek istedi. Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları Muhtar'ı yeniden entübe etti.

Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.