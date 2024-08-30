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Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşinin kafasını taşla ezerek öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da sokak ortasında vahşet! Eşinin kafasını taşla ezerek öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da şiddetli geçimsizlikten dolayı evini terk eden Ayşe Dürüst, sokakta eşi Murat Dürüst ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Dürüst, sokakta bulduğu parke taşıyla eşine vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

55 yaşındaki Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst (53) ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken Murat Dürüst gözaltına alındı.

Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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