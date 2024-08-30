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Tüm dünyada kırmızı bültenle aranıyordu... Kırıkkale'de yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tüm dünyada kırmızı bültenle aranıyordu... Kırıkkale&#039;de yakalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avusturya'da uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafında Kırmızı bültenle aranan H.C. Kırıkkale'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, Avusturya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.C'yi Kırıkkale'de yakaladı.

H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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