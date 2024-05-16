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Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti. Karar, Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 tarihli sayısında yer aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde en yüksek oyu alan 5 Yargıtay üyesi Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için aday olmuştu. 

YARGITAY DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZMÜŞTÜ

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

Üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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