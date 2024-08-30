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Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmaniye'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AEC 180 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Yaran Kırköse (9) ile Yusuf Kırköse (39) kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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