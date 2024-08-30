Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Osmaniye'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AEC 180 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Yaran Kırköse (9) ile Yusuf Kırköse (39) kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı