Osmaniye'de uyuşturucuya büyük darbe

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda Osmaniye'de 57 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları otomobil ve saman yüklü kamyonda narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada 57 kilo 850 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçlardaki A.A, C.A, H.S. ve S.Z'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.