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11 ilde FETÖ operasyonu, 20 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 ilde FETÖ operasyonu, 20 kişi yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi. 

20 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Askeri mahrem yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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