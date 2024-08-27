49 ilde 'Narkoçelik-35' operasyonu! 336 zehir taciri yakalandı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
49 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarında 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ve 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 336 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarının detaylarını paylaştı.
Yerlikaya, 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ve 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 336 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını açıkladı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi