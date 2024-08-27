49 ilde 'Narkoçelik-35' operasyonu! 336 zehir taciri yakalandı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ağustos 2024 08:02 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 08:03 - Güncelleme:

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49 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarında 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ve 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 336 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.