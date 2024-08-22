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Zehir tacirlerine 'NARKOÇELİK' darbesi! 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 63 gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zehir tacirlerine &#039;NARKOÇELİK&#039; darbesi! 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 63 gözaltı var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-33” operasyonlarında; 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda 63 kişinin de yakalandığını bildirdi. .

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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