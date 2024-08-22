Zehir tacirlerine 'NARKOÇELİK' darbesi! 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 63 gözaltı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-33” operasyonlarında; 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda 63 kişinin de yakalandığını bildirdi. .
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Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi