Marmaray'da bir kadın kimseye aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Marmaray'da bir kadın kimseye aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Marmaray'da uyuşturucu madde alan kadın kameraya yansıdı. Etrafındaki insanlara aldırış etmeden madde kullanan kadın, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ÇANTASINDAN DEFALARCA ÇIKARDI
Olay, bugün öğle saatlerinde Halkalı'dan Gebze'ye giden Marmaray'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, çantasında bulunan şeffaf poşeti çıkarıp, içindeki uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladı.
KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ
Etrafındaki yolculara aldırış etmeyen kadın, maddeyi defalarca kullandı. O sırada aynı vagonda bulunan başka bir yolcu, madde çeken kadını cep telefonu kamerasıyla çekti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı