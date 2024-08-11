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Marmaray'da bir kadın kimseye aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Marmaray'da bir kadın kimseye aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Marmaray'da uyuşturucu madde alan kadın kameraya yansıdı. Etrafındaki insanlara aldırış etmeden madde kullanan kadın, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇANTASINDAN  DEFALARCA ÇIKARDI

Olay, bugün öğle saatlerinde Halkalı'dan Gebze'ye giden Marmaray'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, çantasında bulunan şeffaf poşeti çıkarıp, içindeki uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Etrafındaki yolculara aldırış etmeyen kadın, maddeyi defalarca kullandı. O sırada aynı vagonda bulunan başka bir yolcu, madde çeken kadını cep telefonu kamerasıyla çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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