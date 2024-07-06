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Haberler > Spor > Makinist Marmaray'ı durdurdu, milli maçı taraftarla beraber izledi

Makinist Marmaray'ı durdurdu, milli maçı taraftarla beraber izledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Marmaray’ı durduran makinist Hollanda-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti.

Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist Hollanda-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy’de kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti.

Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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