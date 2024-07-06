Milyonlar sokağa döküldü Türkiye-Hollanda maçını dev ekranlardan izledi

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki Türkiye-Hollanda maçı ülke genelinde dev ekranlardan takip edildi. Taraftarlar, Diyarbakır'dan Bilecik'e, Sakarya'dan Rize'ye kadar her yerde milli takıma tam destek verdi.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda maçı tüm yurtta büyük bir heyecanla takip edildi. Taraftarlar Türkiye-Hollanda maçını millet bahçeleri, toplanma alanları ve sahillere kurulan dev ekranlardan izledi.

SAKARYALILAR MİLLET BAHÇESİ'NDE TOPLANDI

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024 maçları büyük heyecana sahne oluyor. Son olarak Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek tüm ülkeye büyük bir sevinç yaşatan A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi milli maç heyecanı öncesinde Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'ne bu kez dev iki ayrı ekran kurdu.

Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden Millet Bahçesi'nde tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran Sakaryalılar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti.

DÜZCE'DE DEV EKRANLAR HEYECANI

Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

ESKİŞEHİR'DE 2 DEV EKRAN

Eskişehir'de vatandaşlar, Hollanda-Türkiye karşılaşmasını Dede Korkut Parkı ve Kum Saha Park'ta kurulan ekranlarda izledi.

BİLECİK'TE VATANDAŞLAR BİRLİKTE İZLEDİ

Bilecik'te vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı, kent merkezindeki Atatürk Parkı ile Gölpark Fest etkinliği kapsamında Pelitözü Göleti'nde kurulan dev ekranlardan izledi.

RİZE'DE YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Rize'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı Sahil Parkında kurulan dev ekrandan seyretti. Vatandaşlar, yoğun yağmura rağmen mücadeleyi izlemekten vazgeçmedi.

DİYARBAKIR'DA MİLLİ HEYECAN

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı, Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşlar, TÜGVA bahçesinde kurulan dev ekrandan takip etti.