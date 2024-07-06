Merih'in ardından Montella... Türkiye-Hollanda maçının hakeminden skandal hareket

Merih Demiral'in "bozkurt" işareti bahanesiyle UEFA'dan 2 maç men cezası almasının ardından şimdi de Montella', Türkiye-Hollanda maçının hakeminden skandal bir hareketle karşı karşıya geldi.

Tarihi maç öncesi Montella'dan uyarı! 'Herkes sakin olsun'

Tarihi maç öncesi Montella'dan uyarı! 'Herkes sakin olsun'

Avusturya maçında 'bozkurt' işaretiyle gol sevinci yaşayan Merih Demiral, UEFA tarafından alınan kararla 2 maç cezaya çarptırılmıştı. Merih Demiral'in ardından teknik direktör Montella da Hollanda maçında skandal bir hareketle karşı karşıya geldi.

Türkiye-Hollanda maçının henüz başında taraftarlarımızı çok kızdıran bir olay yaşandı. Arda Güler'e maçın durduğu esnada taktik veren Montella, dördüncü hakem tarafından el hareketiyle uyarıldı. Montella'yı sert bir şekilde iten maçın hakemi, sosyal medyada tepki çekti.

İşte o anlar....