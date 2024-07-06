Tarihi maç öncesi Montella'dan uyarı! 'Herkes sakin olsun'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçı öncesi açıklama yaptı. Montella, "Futbol maçının dışına çıkmamamız gerekiyor. Herkes sakin olsun." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

TRT Spor'a konuşan Montella şu ifadeleri kullandı:

HERKES SAKİN OLSUN

"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz. Türk ruhunu sahaya yansıtmak için kararlıyız. Taraftarımızla beraber güçlüyüz. Burada bir maç oynuyoruz. Futbol maçının dışına çıkmamamız gerekiyor. Herkes sakin olsun. Hep beraber bu maça hazırız."

RAHAT BİR ŞEKİLDE HAZIRLANDIK

"Eksiklerimiz var. Merih, İsmail ve Orkun yok. Ama bizim futbolcularımızın ne kadar adaptasyonda hızlı olduğunu biliyoruz. futbolcularımız fazlasıyla adaptasyon süresini kısalttıkları için gönlümüz çok rahat bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAÇA GELMESİ

"Kendisi ilk günümüzden beri destek verdi. Yakınlığını gösterdi. Çok detaycı bir insan olduğunu biliyoruz. Umarım bugün kendisine ve Türk halkına güzel bir hediye ile geri geliriz."