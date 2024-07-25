İstanbul'da toplu taşıma zammı sonrası Marmaray bilet ücretleri 40 TL oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'da toplu taşımaya gelen zam sonrasında yeni tarife ücretleri belli oldu. UKOME toplantısının ardından dün Ankara, bugün İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Zammın ardından Marmaray ücretleri ne kadar oldu, kaç TL belli oldu.
25 Temmuz günü yapılan UKOME toplantısı sonrasında İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs gibi ulaşım araçlarına zam kararı alındı. Aylık abonman fiyatlarında da değişikliğe gidilirken %13 oranda zam yapıldı.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM YAPILDI 2024?
Bu yıl temmuz ayında yapılan zam oranı %13 olurken tam basım fiyatı 20 TL olurken öğrenci basım akbil ücreti 12 TL oldu.
Tek geçişlik bilet 28,25 TL olurken iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya çıktı.
MAVİ KART ABONMAN KAÇ TL OLDU?
Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya çıktı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi