İstanbul'da toplu taşıma zammı sonrası Marmaray bilet ücretleri 40 TL oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme:

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İstanbul'da toplu taşımaya gelen zam sonrasında yeni tarife ücretleri belli oldu. UKOME toplantısının ardından dün Ankara, bugün İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Zammın ardından Marmaray ücretleri ne kadar oldu, kaç TL belli oldu.