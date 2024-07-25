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İstanbul'da toplu taşımaya %13 oranda zamla beraber tam bilet 20 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da toplu taşımaya %13 oranda zamla beraber tam bilet 20 TL oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün gerçekleşen UKOME toplantısının ardından İstanbul'da toplu taşıma araçlarında akbil fiyatları değişti. 2024 yılında İETT aylık abonman ücretlerine zam geldi mi, ne kadar oldu merak edilirken öğrenci aylık abonmanı 282,5 TL’ye çıktı.

Bugün yapılan toplantıdan sonra İstanbul'da akbil fiyatlarına zam geldi. Vatandaşların beklediği zammın gelmesiyle beraber öğrenci, mavi kart aylık abonman ücretleri değişirken kaç TL oldu araştırılıyor.

İETT İSTANBUL TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ 2024?

25 Temmuz günü İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam uygulandı. Buna göre 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye çıktı.

ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN KAÇ TL OLDU?

Gelen %13'lük zammın ardından öğrenci abonman fiyatı 282,5 TL’ye çıktı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cep telefonu tamir esnasında patladı, panik anı kameraya yansıdı!İETT toplu taşıma zammı sonrasında öğrenci basım ücreti 12 TL'ye çıktı
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