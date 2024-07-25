İstanbul'da toplu taşımaya %13 oranda zamla beraber tam bilet 20 TL oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme:

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Bugün gerçekleşen UKOME toplantısının ardından İstanbul'da toplu taşıma araçlarında akbil fiyatları değişti. 2024 yılında İETT aylık abonman ücretlerine zam geldi mi, ne kadar oldu merak edilirken öğrenci aylık abonmanı 282,5 TL’ye çıktı.