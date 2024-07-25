İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yaptı! Açılış ücreti dudak uçuklattı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 11:26 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı. Buna göre 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya yükseldi, işte diğer fiyatlar...