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İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yaptı! Açılış ücreti dudak uçuklattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yaptı! Açılış ücreti dudak uçuklattı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı. Buna göre 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya yükseldi, işte diğer fiyatlar...

İstanbul'da toplu ulaşıma ve deniz taksi ücretlerine zam geldi.  Toplu taşımada 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zamla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

AÇILIŞ ÜCRETİ 420 LİRAYA ÇIKTI

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Misafir 25 Temmuz 2024 11:39

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