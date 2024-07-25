İETT toplu taşıma zammı sonrasında öğrenci basım ücreti 12 TL'ye çıktı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
25 Temmuz günü yapılan UKOME toplantısı sonrasında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde değişiklik oldu. Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise öğrenci akbili ne kadar oldu yer alırken aylık abonman ücretleri de 2024 yılında değişti.
İstanbul'da 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye çıktı. Vatandaşların merakla beklediği toplu taşıma zammında %13'lük oranda zam uygulandı.
İSTANBULKART AKBİL KAÇ TL 2024?
Bu yıl temmuz ayında yapılan zamla beraber tam basım 20 TL olurken öğrenci için 12 TL oldu.
Mavi kart abonman ücreti 1569 TL ve öğrenci abonmanı 282.5 TL oldu. Metrobüste tüm duraklar kullanılırsa 29.68 TL ücret ödenirken öğrenci kartı ile 9.76 TL ödeme yapılacak.
İETT TEK GEÇİŞ KART NE KADAR OLDU?
Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya çıktı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi