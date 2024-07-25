İETT toplu taşıma zammı sonrasında öğrenci basım ücreti 12 TL'ye çıktı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 11:28 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme:

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25 Temmuz günü yapılan UKOME toplantısı sonrasında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde değişiklik oldu. Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise öğrenci akbili ne kadar oldu yer alırken aylık abonman ücretleri de 2024 yılında değişti.