25 Temmuz günü gerçekleşen UKOME toplantısı sonucunda İstanbulkart akbil ücretlerine zam uygulandı. Dün Ankara'da toplu taşıma zammı yapılırken bugün İstanbul'da akbil fiyatlarına zam yapıldı. İstanbulkart kullanan vatandaşlar aylık akbil ücretlerini araştırmaya başladı.

İstanbulkart aylık akbil ücretlerine zam gelirken mavi kart 1569 TL, öğrenci 282.5 TL oldu

İstanbulkart aylık akbil ücretlerine zam gelirken mavi kart 1569 TL, öğrenci 282.5 TL oldu

Toplu taşımaya uygulanan zam sonrasında tam basım ücreti 20 TL olurken öğrenci akbili 12 TL oldu. Ankara'da uygulanan %40'lık zam sonrası bugün İstanbul'da %13'lük oranda toplu taşıma zammı yapıldı.

İSTANBULKART AKBİL ZAM MI GELDİ, KAÇ TL OLDU?

UKOME toplantısı sonrası kararla beraber tek geçişlik bilet 28,25 TL, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya çıktı.

İSTANBUL İETT AKBİL ÜCRETLERİ 2024

Yüzde 13'lük oranda zamla beraber İstanbul'da tam basım 20 TL, öğrenci akbili ise 12 TL oldu. Mavi kart abonmanı 1569 TL olurken öğrenci aylık akbili 282.5 TL'ye yükseldi.

Metrobüslerde tüm durakların kullanılması halinde 29.68 TL ödenirken öğrenci için fiyat 9.76 TL oldu.