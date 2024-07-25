İstanbul'da toplu taşıma zammı sonrası mavi kart aylık abonman 1389 TL'den 1569 TL'ye çıktı

UKOME toplantısının sonlanmasıyla beraber İstanbul'da toplu taşıma zammı kararı netleşti. Yüzde 13'luk zam uygulamasıyla beraber aylık mavi kart abonman ücreti değişti. 2024 İETT yeni zamlı tarife ücretleri güncellenirken öğrenci abonmanı 250 liradan 282.5 liraya çıktı.

İstanbulkart aylık akbil ücretlerine zam gelirken mavi kart 1569 TL, öğrenci 282.5 TL oldu

İstanbulkart aylık akbil ücretlerine zam gelirken mavi kart 1569 TL, öğrenci 282.5 TL oldu

25 Temmuz günü yapılan zam sonrasında İstanbul'da akbil ücretleri değişti. Öğrenci abonmanı 282.5 TL'ye çıkarken tam basım tarifesinde de değişiklik oldu.

İSTANBULKART MAVİ KART AYLIK ABONMAN NE KADAR?

Bugün UKOME toplantısından sonra mavi kart ücreti 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya çıktı.

Metrobüs ile tüm durakların kullanılması halinde 29.68 TL alınırken öğrenci kartı ile 9.76 TL ödenecek.

ÖĞRENCİ ABONMAN ZAM SONRASI KAÇ TL OLDU 2024?

Yüzde 13 oranda zam gelmesiyle beraber aylık öğrenci İstanbulkartı 282.5 TL oldu.