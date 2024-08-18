Osmaniye'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandan dumanlar yükseldi.

Kadirli ilçesine bağlı Bağdaş Yaylası Demircik Bucağı gölet yakınlarında saat 17.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yangında bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, havadan 1 helikopter ve karadan da 5 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 pikap ve 35 personel ile alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.