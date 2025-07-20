Antalya'da FETÖ'ye finansman sağlayan kadın tutuklandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına destek veren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerince FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle E.B. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece FETÖ'ye finansman sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş