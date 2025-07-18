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FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! HAKMAR'ın sahibi dahil 22 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! HAKMAR&#039;ın sahibi dahil 22 kişi tutuklandı
FETÖ, HAKMAR, Tutuklama, Finans, Haber
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FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, HAKMAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 şüpheli tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HAKMAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Zeki Doruk'un da aralarında yer aldığı 22 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Hakimlik, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlenmişti.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edilmişti.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşılmıştı.

Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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