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Antalya'da öğrenci servisi minibüsle çarpıştı, 8'i çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da öğrenci servisi minibüsle çarpıştı, 8&#039;i çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

 

Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde İ.Y. idaresindeki 07 C 82165 plakalı öğrenci servisi ile Mahmut Y'nin kullandığı 50 MA 1645 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, öğrenci servisindeki 12 çocuktan Ramazan K, Nihal Nur Ü, Ümmü B, Alperen K, Fatma A, Bahriye T, Fatmanur G, Zeynep G. ile minibüs sürücüsü Mahmut Y. yaralandı.

Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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