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Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

Kuzca Mahallesi'nde yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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