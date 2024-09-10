Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Düzenleyen: Baki Sancak 10 Eylül 2024 17:45 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 18:06 - Güncelleme:

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.