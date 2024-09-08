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Muğla Menteşe yangınında 20'nci saat! Müdahale gece boyunca sürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadelede 20'nci saat geride kaldı. Günün aydınlanması ile birlikte sarp arazide ilerlemeye devam eden alevleri kontrol altına almak için hava müdahalesi yoğunlaştırıldı. İşte son gelişmeler...

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlamasıyla orman yangınlarında artış yaşandı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi Muğla'dan eklendi. 

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplam 3 noktada süren orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.

Muğla Menteşe yangınında 20'nci saat! Müdahale gece boyunca sürdü - 1. Resim

HAVA MÜDAHALESİ YOĞUNLAŞTIRILDI

20 saati geride bırakan yangına sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi yoğunlaştırıldı. Alevleri söndürmek için 6 uçak ve 16 helikopter çalışmalarına devam ediyor. Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, beraberindeki Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile yangına müdahale eden ekipleri yerinde koordine etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık da söndürme çalışmalarıyla ilgili Karacabey'den bilgi aldı.

Muğla Menteşe yangınında 20'nci saat! Müdahale gece boyunca sürdü - 2. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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