Bursa'da yangın paniği! Oteller boşaltıldı...
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
2 OTEL BOŞALTILDI
Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı