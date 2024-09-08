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Bursa'da yangın paniği! Oteller boşaltıldı...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da yangın paniği! Oteller boşaltıldı...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

2 OTEL BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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