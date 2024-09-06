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Bursa'da korkutan orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

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Gündem Haberleri

Bursa-Sakarya sınırındaki ormanlık alanda alevler yükseldi. Korkutan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Yaz ayları boyunca süren orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bursa-Sakarya sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Yangın, akşam saatlerinde Bursa-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

Bursa'da korkutan orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor - 1. Resim

ALEVLERLE HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Bursa İznik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Adapazarı Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan söndürme çalışmalarına havadan da helikopter destek verdi. Yangına 2 helikopter 13 araç 32 personel ile müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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