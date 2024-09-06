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Bursa'da 'tuzaklı yol' vatandaşın baş belası oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir mahallenin yolu vatandaşlara bela oldu. Birçok mahalle sakinin yürürken birden bire yere düştüğü anlar berberin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa Valiliği'nin üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor.

Bursa'da 'tuzaklı yol' vatandaşın baş belası oldu - 1. Resim

Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor. Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere kapaklanıp yaralanması, bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdiler.

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Bursa'da 'tuzaklı yol' vatandaşın baş belası oldu - 2. Resim

Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa'da 'tuzaklı yol' vatandaşın baş belası oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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