Antalya'da yürekler ağza geldi! AFAD, Kaş merkezli depreme ilişkin ilk verileri açıkladı

Seçim günü korkutan deprem haberleri peş peşe geldi. Çanakkale'nin ardından Antalya sallandı. Deprem birçok yerden hissedildi, AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Seçim günü yürekler ağza geldi. Önce Çanakkale ardından da Antalya sallandı.

ÇANAKKALE 3,7 İLE SALLANDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 12.33 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, depremin derinliği 6.5 kilometre olarak kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

ANTALYA 4,2 İLE SALLANDI

AFAD, Antalya’nın Kaş ilçesinde saat 13.38’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Oynat 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.