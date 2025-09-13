Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 5 tutuklama

Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 5 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;daki rüşvet soruşturmasında 5 tutuklama
Rüşvet, Antalya, Tutuklama, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasının 5’inci dalgasında 21 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5’i tutuklanırken 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının 5'inci dalgasında gözaltına alınan 21 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14'ünden 5 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli için adli kontrol kararı verildi. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. 

Şüphelilerden 7'si emniyetteki sorgularının savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 14 zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A., Y.M., B.S., E.A., H.A., M.İ.E., Z.K., B.K. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Emin Kemal H., Tuncay S., Levent Ş., Okan K. ve İsmail E. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Banksy’nin son eseri tarihe takıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! - GündemAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik mesajıTürk savunma sanayisinin Afrika çıkarması! Mali, BAMEX Fuarı’nı resmen duyurdu - GündemTürk savunma sanayisinin Afrika çıkarması! Mali, BAMEX Fuarı’nı resmen duyurduŞara'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor - GündemŞara'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyorCHP'de "mutlak butlan" seferberliği: Genel Merkezi direniş üssüne çevirecekler - GündemCHP'de "mutlak butlan" seferberliğiBir aile yok oldu! Nehire uçan araçta feci son - GündemBir aile yok oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...