Süper Lig kulüplerinden 12 Dev Adam'a tebrik

İlgili Haber Ergin Ataman kupayı istiyor: Biz şampiyon olacağız

ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, A Milli Basketbol Takımı için ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından paylaşım yaptı.

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan paylaşımda "Avrupa Şampiyonası'nda finaldeyiz! Tebrikler 12 Dev Adam." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında, "Finaldeyiz! FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü ise "12 Dev Adam finalde! Adım adım Avrupa şampiyonluğuna. Sizinle gurur duyuyoruz." paylaşımını yaptı.

Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor da A Milli Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.