Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik mesajı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti.
Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:
"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun"
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru