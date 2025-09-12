Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:

"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun"

