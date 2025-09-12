Türk savunma sanayisinin Afrika çıkarması! Mali, BAMEX Fuarı’nı resmen duyurdu

Başkent Bamako’daki Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, BAMEX Ulusal Organizasyon Komisyonu Başkanı Amadou Degueni ve BAMEX Kurumsal İletişim Direktörü Alaattin Doğru’nun yanı sıra hükümetten çok sayıda isim katıldı.

Hükümet adına konuşan Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, BAMEX Fuarı’nın her açıdan benzersiz bir organizasyon olduğunu söyledi.

Fuarın, Afrika’nın dört bir yanından ve ötesinden gelecek olan silahlı kuvvetleri, hükümetleri, uzmanları ve sanayi temsilcilerini bir araya getireceğini belirten Mohammedine, bu açıdan bakıldığında organizasyonun ortak bir paylaşım, keşif ve iş birliği için eşsiz bir platform olacağını söyledi.

Bakan Mohammedine, “BAMEX, Türk ortaklarımızın güvenlik ve savunma alanındaki stratejik katkılarını, uluslararası bilgi birikimi ve teknolojik yeniliklerini öne çıkarma fırsatı sunacaktır.” diyerek Mali’nin bu fuara ev sahipliği yapmasının bir tesadüf olmadığının altını çizdi.

'MALİ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIK, NELER BAŞARABİLECEĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERİYOR'

Mali’nin Sahel ile Batı Afrika’nın kalbinde yer alen ve bugün savunma ve güvenlik alanında uluslararası iş birliği için stratejik bir kilit rol teşkil ettiğine işaret eden Mohammedine, şunları kaydetti:

“BAMEX 25’e burada ev sahipliği yapmak, Mali’nin Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrarın teşviki konusundaki önemli rolünü kabul etmek demektir. Mali ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, güven, bilgi birikimi ve ortak hedefler üzerine kurulu bir iş birliğinin neler başarabileceğini en iyi şekilde göstermektedir. BAMEX 25 yalnızca askeri teknolojilerin sergilendiği bir fuar değildir. Aynı zamanda Türkiye-Afrika iş birliğinin somut bir tezahürüdür. Afrika ülkelerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri keşfetme, operasyonel kapasitelerini güçlendirme ve kalıcı, stratejik ortaklıklar kurma fırsatı sunmaktadır. Bu ortaklıklar, uluslarımızın güvenliği ve istikrarını pekiştirecektir.”

BAMEX’25 Ulusal Organizasyon Komisyonu Başkanı Amadou Degueni de BAMEX’in daha güvenli, daha dirençli ve daha egemen bir Afrika inşa etmek için uluslararası ölçekte bir buluşma noktası olacağını söyledi.

Fuarın savunma, güvenlik ve egemenlik ekseninde düzenlenen bir fuar olarak öne çıktığı değerlendirmesinde bulunan Degueni, Fuarın, Mali Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita'nın yüksek himayesinde gerçekleştirileceğini aktardı.

'AFRİKA (BAMEX İLE) BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ BİR DÖNEME GİRMEYİ HEDEFLİYOR'

Degueni, Türkiye ile iş birliğiyle daha önce Bamako Ulusal Polis Okulu’nda düzenlenen demo gösterisinin çok başarılı geçtiğini hatırlatarak başarılı geçen bu gösterinin ardından fuar fikrinin pekiştiğini ve kapsamın daha da büyütülerek Türk şirketinin katılımına uygun bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti.

Fuarın temasının “Afrika, küresel savunma inovasyonlarının merkezinde” olarak belirlendiğini belirten Degueni, “Afrika (BAMEX ile) bugünden itibaren kendi kaderini tayin etme ve güvenlik direncini inşa etme yolunda yeni bir döneme girmeyi hedefliyor.” diye konuştu.

Degueni, Bamako’nun, bu fuarla ulusal ve kıtasal ölçekte savunma, toprak güvenliği ve egemenlik meselelerine odaklanan uluslararası bir buluşma noktası olmayı hedeflediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Yaklaşık 30 Türk savunma sanayi firması fuarda yer alacak. Türk katılımcılar, yenilikçi çözümlerini ve birikimlerini resmi heyetlere, savunma sektörü profesyonellerine ve geniş bir ziyaretçi kitlesine sunacak.”

BAMEX Kurumsal İletişim Direktörü Alaattin Doğru da BAMEX’in Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) tarafından Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde 11-14 Kasım’da düzenleneceğini belirtti.

Doğru, Türkiye, artık yalnızca siyasi ve ekonomik alanlarda değil, özellikle savunma sanayinde de güvenilir ve tercih edilebilir bir ortak olarak öne çıktığının altını çizerek Mali’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı böylesi kapsamlı bir organizasyonun The Peak Defense’ın çatısı altında yapılıp organize edilmesi çok önemli olduğunu vurguladı.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİNİ BAMEX'TE SERGİLEYECEK'

Türk savunma sanayisinin Afrika ülkelerinin taleplerini karşılamada merkezi bir noktada konumlandığını söyleyen Doğru, “Bu durum, ürünlerin kalite, zamanında teslim ve fiyat açısından cazip olması sayesinde mümkün oldu.” dedi.

Doğru, fuarda, Türk savunma ve sanayi sektörünün önde gelen aktörleri Baykar, MKE, ASELSAN ve Roketsan’ın yanı sıra 3E, Kale Kalıp, Sarsılmaz, TİTRA, STM, Akıncılar, ZSR, Atlas Force, Aktaş Silah, ESSAV, Skydagger ve OTOKAR gibi alanında lider firmaların katılacağını aktardı.

En yeni teknolojilerini tanıtmak üzere birçok firmanın hazır bulunacağını kaydeden Doğru, “Türk savunma sanayisi geniş ürün yelpazesini BAMEX’te sergileyecek. Hedef ise açıktır; Afrika ülkelerinin modern ve ihtiyaçlarına uygun çözümlere erişimini sağlamak.” ifadelerini kullandı.