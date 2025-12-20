Yönetmen koltuğuna Onur Ünlü'nün oturduğu Şımar filmi bu akşam ekranlara geliyor. Rus yapımı "Son of a Rich" filminden uyarlanan filmin başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen yer alıyor. Bu kapsamda "Şımarık filmi nerede çekildi?" gündeme geldi.

Zengin bir gencin 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda geçtiğine inandırılan kurmaca bir dünyada yaşadıklarını anlatan "Şımarık" filmi bu akşam televizyon erkanlarından izleyicisiyle buluşuyor. İşte konusu ve oyuncuları...

ŞIMARIK NEREDE ÇEKİLDİ?

16. yüzyıl Osmanlı dönemini yansıtmak amacıyla Beykoz Riva'da dev platolara set kurulduğu belirtildi. Ayrıca filmdeki seyislik ve binicilik sahneleri için Riva sahil şeridi ile bölgedeki özel at çiftlikleri kullanıldı.

ŞIMARIK OYUNCULARI KİMLER?

Şımarık filminde Kerem Bürsin ve Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Döngel, Güven Kıraç, Cemal Hünal, Ecem Özkaya, Evliya Aykan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi isimler yer alıyor.

ŞIMARIK FİLMİ KONUSU NE?

Zengin bir genç olan Mete, sorumsuz tavırları nedeniyle babasının radarına girer. Gizli bir proje kapsamında kendisini 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde kendini bulur. Etraftaki her şey aslında bir kurgudur Ancan bu durumdan haberdar olmayan Mete, yeni dünyasında yaşamaya başlar.

