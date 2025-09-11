150 milyar avroluk program! AB, Türkiye'yi davet etti

Avrupa Komisyonu, Avrupa savunma sanayisini güçlendirmek için oluşturulan ve 150 milyar avroluk kredi sağlayan SAFE (Security Action for Europe) programına Türkiye’yi katılmaya davet etti. Brüksel’den gelen bu adım, Ankara’nın son dönemde Avrupa ile savunma ve güvenlik alanlarında artan iş birliğinin önemli bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ANKARA'NIN TALEPLERİ VE BEKLENTİLERİ

Türkiye, programa katılım konusuna olumlu yaklaşsa da üçüncü taraf ülkeler için öngörülen şartların daha esnek hale getirilmesini talep ediyor. Ankara, özellikle savunma sanayi ürünlerinin SAFE kapsamında etkin biçimde yer alabilmesi için teknik ve sözleşmesel düzenlemelerde iyileştirme beklediğini ifade ediyor. Uzmanlara göre Türkiye, insansız hava araçları ve elektronik harp gibi güçlü olduğu alanlarda programdan ciddi kazanımlar elde edebilir.

KATILIM ŞARTLARI VE OLASI ENGELLER

SAFE kurallarına göre, ortak projelerde üretilecek savunma ürünlerinin bileşenlerinin en az yüzde 65’inin AB, EFTA veya Ukrayna gibi “Avrupa kaynaklı” olması gerekiyor. Geri kalan yüzde 35’lik pay ise üçüncü ülkelerden sağlanabiliyor. Bu durum, Türkiye’nin özellikle yüksek teknoloji gerektiren sistemlerde katılımını sınırlandırabilir. Ayrıca bazı AB ülkelerinin siyasi çekinceleri de süreci yavaşlatabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT

Dış basında yer alan yorumlarda, Türkiye’nin SAFE programına dahil olmasının Avrupa için stratejik bir kazanım olacağı vurgulanıyor. Türkiye’nin savunma sanayindeki üretim kapasitesi ve bölgesel etkisi, AB’nin ortak güvenlik politikalarına katkı sunabilir. Bu iş birliği, hem savunma kabiliyetlerinin artırılması hem de Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması bakımından kritik önem taşıyor.

SAFE PROGRAMI NEDİR?

Avrupa Birliği’nin SAFE programı, üye ülkelerin ortak savunma ihtiyaçlarını karşılamak, kritik kabiliyet boşluklarını kapatmak ve savunma ürünlerini daha uygun koşullarda temin etmek amacıyla geliştirildi. 150 milyar avroluk finansman paketi, uzun vadeli kredilerle savunma projelerine aktarılacak. Türkiye’nin bu sürece nasıl entegre olacağı ise önümüzdeki dönemde AB ile yürütülecek müzakerelerle netleşecek.