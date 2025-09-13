Siyasi kriz Fransa’ya pahalıya patladı: Fitch notu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Fransa’nın kredi notunu “AA-”dan “A+”ya indirdi. Kararın arkasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümetinin siyasi istikrarsızlıkla mücadele etmesi, ülkenin zayıf kamu maliyesi ve derinleşen iç anlaşmazlıklar yer aldı.

Fitch, Macron hükümetinin parlamentodaki güven oylamasında aldığı yenilginin, iç siyasette parçalanma ve kutuplaşmayı daha da artırdığına dikkat çekti. Kuruluş, bu durumun Fransa’nın mali disiplin sağlamada elini zayıflattığını vurguladı.