Siyasi kriz Fransa’ya pahalıya patladı: Fitch notu düşürdü
Fitch, Fransa’nın kredi notunu düşürerek ülkenin siyasi istikrarsızlık ve mali zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Kuruluş, iç politikadaki parçalanmanın mali disiplin adımlarını zayıflattığını vurguladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Fransa’nın kredi notunu “AA-”dan “A+”ya indirdi. Kararın arkasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümetinin siyasi istikrarsızlıkla mücadele etmesi, ülkenin zayıf kamu maliyesi ve derinleşen iç anlaşmazlıklar yer aldı.
Fitch, Macron hükümetinin parlamentodaki güven oylamasında aldığı yenilginin, iç siyasette parçalanma ve kutuplaşmayı daha da artırdığına dikkat çekti. Kuruluş, bu durumun Fransa’nın mali disiplin sağlamada elini zayıflattığını vurguladı.
