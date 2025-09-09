Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fransa'da hükümet neden düştü?

Fransa'da hükümet neden düştü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransa&#039;da hükümet neden düştü?
Fransa, Hükümet, Güven Oylaması, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'da hükümet düştü. Başbakan François Bayrou’nun azınlık hükümeti, tarihi bir güven oylamasında yeterli desteği alamadı ve ülkenin siyasi geleceği belirsizliğe sürüklendi. Yaşanan son gelişmeler sonrası 'Fransa'da hükümet neden düştü' merak ediliyor.

Fransa’da yaklaşık dokuz ay önce göreve gelen Başbakan François Bayrou’nun hükümeti, Ulusal Meclis’te yapılan güven oylamasında ağır bir yenilgi alarak düştü. Peki, Fransa'da hükümet düştü mü, neden?

FRANSA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ MÜ?

Fransa’da François Bayrou liderliğindeki azınlık hükümeti, 8 Eylül 2025 tarihinde Ulusal Meclis’te yapılan güven oylamasında düşürüldü.

Oylamada 194 milletvekili hükümetten yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Böylece hükümet resmi olarak devrildi. Bu olay, Fransa’nın 1958’den bu yana kendi isteğiyle güven oylamasına gidip düşen ilk hükümet oldu.

Fransa'da hükümet neden düştü? - 1. Resim

Bayrou’nun hükümeti, anayasal olarak istifasını sunmak zorunda kaldı. Ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni bir başbakan arayışına başladı.

Bayrou’nun Aralık 2024’te göreve atanmasından bu yana geçen kısa sürede, hükümetin karşılaştığı bütçe sorunları ve siyasi kutuplaşma, Ulusal Meclis’teki bölünmüş yapının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Fransa'da hükümet neden düştü? - 2. Resim

FRANSA'DA HÜKÜMET NEDEN DÜŞTÜ?

François Bayrou’nun hükümetinin düşmesi, 2026 bütçe tasarısına yönelik tartışmalar ve bu bütçeyi geçirmek için kendi inisiyatifiyle güven oylamasına gitme kararı sonrası gerçekleşti.

Bayrou, Fransa’nın 3,4 trilyon avroyu aşan kamu borcunu azaltmak için 43 milyar avroluk tasarruf öngören sert bir kemer sıkma politikası önerdi. Ancak bu plan, hem halk hem de muhalefet partileri tarafından büyük tepki topladı. Bayrou’nun, muhalefeti bir araya getirebileceği düşüncesiyle güven oylaması talep etmesi, ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Sol kanattan Sosyalist Parti ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, nadir görülen bir iş birliğiyle hükümete karşı birleşti.

Fransa'da hükümet neden düştü? - 3. Resim

ŞİMDİ NE OLACAK?

Hükümetin düşmesi, Fransa’da siyasi ve ekonomik belirsizliği artırarak yeni bir başbakan atama sürecini zorlaştırıyor. Ülkenin borç krizi ve uluslararası sorunlarla mücadelede istikrarlı bir yönetim eksikliği, ekonomik reformları tehlikeye atabilir.

Fransa'da hükümet neden düştü? - 4. Resim

Cumhurbaşkanı Macron’un, Bayrou’dan sonra dördüncü başbakanı ataması gerekiyor ancak uzmanlar bölünmüş bir parlamentoda uzlaşma sağlamanı zor göründüğünü ifade ediyor. Muhalefetin erken seçim talepleri sonrası sürecin ilerleyişi yakından takip ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025Osmaniye'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale sürüyor.
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025 - HaberlerMeclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025KYK Yurt Time başvuruları ne zaman? 2025-2026 başvuru tarihi ve şartları gündemde! - HaberlerKYK Yurt Time başvuruları ne zaman? 2025-2026 başvuru tarihi ve şartları gündemde!Halil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi - HaberlerHalil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisiNepal halkı Müslüman mı, Nepallilerin dini ne? - HaberlerNepal halkı Müslüman mı, Nepallilerin dini ne?2026 KPSS başvuruları ne zaman? Önlisans - Lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri - Haberler2026 KPSS başvuruları ne zaman? Önlisans - Lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleriHalid Meşal kimdir, nerede? - HaberlerHalid Meşal kimdir, nerede?
Sonraki Haber Yükleniyor...