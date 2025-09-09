Fransa’da yaklaşık dokuz ay önce göreve gelen Başbakan François Bayrou’nun hükümeti, Ulusal Meclis’te yapılan güven oylamasında ağır bir yenilgi alarak düştü. Peki, Fransa'da hükümet düştü mü, neden?

FRANSA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ MÜ?

Fransa’da François Bayrou liderliğindeki azınlık hükümeti, 8 Eylül 2025 tarihinde Ulusal Meclis’te yapılan güven oylamasında düşürüldü.

Oylamada 194 milletvekili hükümetten yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Böylece hükümet resmi olarak devrildi. Bu olay, Fransa’nın 1958’den bu yana kendi isteğiyle güven oylamasına gidip düşen ilk hükümet oldu.

Bayrou’nun hükümeti, anayasal olarak istifasını sunmak zorunda kaldı. Ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni bir başbakan arayışına başladı.

Bayrou’nun Aralık 2024’te göreve atanmasından bu yana geçen kısa sürede, hükümetin karşılaştığı bütçe sorunları ve siyasi kutuplaşma, Ulusal Meclis’teki bölünmüş yapının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

FRANSA'DA HÜKÜMET NEDEN DÜŞTÜ?

François Bayrou’nun hükümetinin düşmesi, 2026 bütçe tasarısına yönelik tartışmalar ve bu bütçeyi geçirmek için kendi inisiyatifiyle güven oylamasına gitme kararı sonrası gerçekleşti.

Bayrou, Fransa’nın 3,4 trilyon avroyu aşan kamu borcunu azaltmak için 43 milyar avroluk tasarruf öngören sert bir kemer sıkma politikası önerdi. Ancak bu plan, hem halk hem de muhalefet partileri tarafından büyük tepki topladı. Bayrou’nun, muhalefeti bir araya getirebileceği düşüncesiyle güven oylaması talep etmesi, ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Sol kanattan Sosyalist Parti ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, nadir görülen bir iş birliğiyle hükümete karşı birleşti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Hükümetin düşmesi, Fransa’da siyasi ve ekonomik belirsizliği artırarak yeni bir başbakan atama sürecini zorlaştırıyor. Ülkenin borç krizi ve uluslararası sorunlarla mücadelede istikrarlı bir yönetim eksikliği, ekonomik reformları tehlikeye atabilir.

Cumhurbaşkanı Macron’un, Bayrou’dan sonra dördüncü başbakanı ataması gerekiyor ancak uzmanlar bölünmüş bir parlamentoda uzlaşma sağlamanı zor göründüğünü ifade ediyor. Muhalefetin erken seçim talepleri sonrası sürecin ilerleyişi yakından takip ediliyor.