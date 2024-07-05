Antalya'nın Kaş açılarında deprem oldu! İşte ilk veriler...

Son deprem haberi Antalya'dan geldi. Saat 05:08'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Kaş oldu, Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gece boyu beşik gibi sallanan Antalya'da az önce bir deprem daha oldu. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi, işte ilk veriler ve bölgedeki son durum...

KAŞ'TA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalya'nın Kaş açılarında saat 05:08'de bir deprem oldu. Büyüklüğü 3,2 olarak duyurulan depremin derinliği ise 21 km olarak ölçüldü.

ANTALYA BEŞİK GİBİ

Son günlerle sıklığı artan depremler Antalyalılara büyük korku yaşattı. Gece boyu 3 ve civarı çok sayıda sarsıntı meydana geldi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.