Antalya'nın Kaş açılarında deprem oldu! İşte ilk veriler...
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Antalya'dan geldi. Saat 05:08'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Kaş oldu, Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu.
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gece boyu beşik gibi sallanan Antalya'da az önce bir deprem daha oldu. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi, işte ilk veriler ve bölgedeki son durum...
KAŞ'TA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalya'nın Kaş açılarında saat 05:08'de bir deprem oldu. Büyüklüğü 3,2 olarak duyurulan depremin derinliği ise 21 km olarak ölçüldü.
ANTALYA BEŞİK GİBİ
Son günlerle sıklığı artan depremler Antalyalılara büyük korku yaşattı. Gece boyu 3 ve civarı çok sayıda sarsıntı meydana geldi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi