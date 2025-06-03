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Aracını tamir ediyor zannettiler! Gerçek ortaya çıkınca kahroldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da bir aracın yanında uzanır vaziyette olan ve aracı tamir ettiği düşünülen adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerinde gelen şahsın yakınları kahroldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Yiğitler Caddesi ile 1230 sokak kesişiminde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, evine yakın bir noktada komşuları Şükrü Çetin’i (46) 07 GMY 25 plakalı aracının yanında uzanır vaziyette olduğunu gördüğü.

HAREKET ETMEYİNCE EKİPLERİ ARADILAR

İlk başta aracını tamir ettiğini düşünen vatandaşlar uzun süre hareket etmemesi üzerine Çetin’i kontrol ettiklerinde tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Aracını tamir ediyor zannettiler! Gerçek ortaya çıkınca kahroldular - 1. Resim

YAKINLARI KAHROLDU

İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis merkezi, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaparken, haberi duyup gelen Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Aracını tamir ediyor zannettiler! Gerçek ortaya çıkınca kahroldular - 2. Resim

Çetin'in cansız bedenini gören bir yakını "Canımın içi, ben ölseydim sen ölene kadar" diyerek gözyaşı döktü. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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