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Araçlar kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Bugün saat 14.30 sıralarında Çamardı - Niğde karayolu Kavlaktepe Köyü yakınlarında edinilen bilgiye göre, Yasin Ş. (24) idaresindeki 51 ADB 019 plakalı araç ile Çamardı istikametine seyir halinde olan Suat T. (52) idaresindeki 51 AK 978 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - 1. Resim

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada sürücülerle beraber Fatma Ş.(24), İ. S. (34), A. E.(19), M. T. (21) M.K. (37) E. Y. (40) ve M. A. A. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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