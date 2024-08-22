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Lastiği değiştirmeye çalışanlara tır çarptı! 3 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Lastiği değiştirmeye çalışanlara tır çarptı! 3 kişi öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin lastiğini değiştirmek için araçtan inen kişilere tır çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Lastiği değiştirmeye çalışanlara tır çarptı! 3 kişi öldü - 1. Resim

Birecik'te Ferhat Bingöl'ün (40) kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında lastiği patlayınca değiştirmek için sağ şeride çekti.

Lastiği değiştirmeye çalışanlara tır çarptı! 3 kişi öldü - 2. Resim

TIR LASTİK DEĞİŞTİRENLERİ EZDİ GEÇTİ

Bu sırada A.U'nun (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı tır, lastiği değiştiren sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

Lastiği değiştirmeye çalışanlara tır çarptı! 3 kişi öldü - 3. Resim

Ağır yaralanan Serhat Çakar (26) ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lastiği değiştirmeye çalışanlara tır çarptı! 3 kişi öldü - 4. Resim

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Çakar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü A.U. gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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