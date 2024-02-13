Ardahan kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz soluyorlar

1 metreye ulaşan kar kalınlığı ile son 55 yılın rekorunun kırıldığı Ardahan adeta kutuplara döndü. Dondurucu soğuklar ve sis nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Kar yağışının etkisi altına giren Ardahan'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Geçen hafta kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kentte son 55 yılın rekoru kırılmıştı.

Dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu, Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 17,6 dereceye kadar düştü.

Nefes alırken bile buz kristallerinin solunduğu kentte Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Ankara’dan Ardahan’a gezmek için gelen Cemal Uludağ ise, soğuk hava ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzara doyamadığını söyleyerek, "Ardahan’ı beğendim. O eski Anadolu havasını burada gördüm. Kışı da burada görüp yaşadık. İnsanları da çok güzel, sıcak kanlı, tabiatı da çok güzel" dedi.