Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Ardahan kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz soluyorlar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ardahan kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz soluyorlar
    Ardahan, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    1 metreye ulaşan kar kalınlığı ile son 55 yılın rekorunun kırıldığı Ardahan adeta kutuplara döndü. Dondurucu soğuklar ve sis nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

    Kar yağışının etkisi altına giren Ardahan'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Geçen hafta kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kentte son 55 yılın rekoru kırılmıştı. 

    Ardahan kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz soluyorlar

    Dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu, Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 17,6 dereceye kadar düştü.

    Ardahan kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz soluyorlar

    Nefes alırken bile buz kristallerinin solunduğu kentte Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

    Ardahan kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz soluyorlar

    Ankara’dan Ardahan’a gezmek için gelen Cemal Uludağ ise, soğuk hava ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzara doyamadığını söyleyerek, "Ardahan’ı beğendim. O eski Anadolu havasını burada gördüm. Kışı da burada görüp yaşadık. İnsanları da çok güzel, sıcak kanlı, tabiatı da çok güzel" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ardahan
    Haberler > Gündem > Ardahan kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz soluyorlar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler! 6 Şubat'ta tarihi surlar böyle yıkıldı - GündemMalatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler!Bursa'da marketi basan çocuklar, eski polisi bıçakladı! - GündemBursa'da marketi basan çocuklar, eski polisi bıçakladı!İstanbul'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak katletti - Gündemİstanbul'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak katlettiAfganlara geçici koruma statüsü mü geliyor? Resmi açıklama geldi - Gündem'Afgan' mülteciler iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan cevapSaldırıya uğrayan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük hayatını kaybetti - GündemZeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili hayatını kaybettiİstanbul'da korku dolu saatler: Döküm atölyesinde peş peşe üç patlama - GündemDöküm atölyesinde peş peşe üç patlamaİzmir'de taksiciye yumruklu saldırı! Saldırgan kadının sevgilisi çıktı - Gündemİzmir'de taksiciye yumruklu saldırıAmeliyat için hastaneye getirilen hükümlü, önlükle firar etti - GündemHükümlü, ameliyat önlüğüyle hastaneden firar ettiAK Parti Küçükçekmece saldırısında yeni görüntüler: Ebru Güneş'in vurulma anı kamerada - GündemEbru Güneş'in vurulma anı kameradaGörenler gözlerine inanamadı! Aydın'da beton dökme aracı şaha kalktı - GündemGörenler gözlerine inanamadı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...