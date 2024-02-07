Ardahan'da son 55 yılın kar rekoru kırıldı: Ardahanlılardan 'afet bölgesi' talebi

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. En son 1968 yılında 133 santimetre kar kalınlığını gören Ardahan'da vatandaşlar 'afet bölgesi' ilan edilmeyi beklerken kentte yaşam tamamen kilitlendi.

Ardahan'da son iki gündür etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Kentte son 55 yılın en yoğun kar yağışı yaşanırken ağaçlar ve araçlar kara gömüldü.

55 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

Ardahan Valisi Valisi Hayrettin Çiçek ise dün yaptığı sosyal medya paylaşımında kar kalınlığının 1968 yılındaki 133 cm kar kalınlığını geçme ihtimali olduğunu söylemişti.

Yolların kapalı olduğu, okulların tatil edildiği kentte vatandaşlar 'afet bölgesi' ilan edilmeyi talep etti.

Kentte ise yaşam tamamen kilitlendi.