Arkadaş dehşeti! Mezarlığa götürüp ayaklarından vurdu...

Eskişehir’de bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından mezarlıkta ayaklarından vuruldu. Zanlı olayın ardından kaçarken yaralanan şahıs kanlar içinde evine kadar giderek yakınlardım istedi...

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Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı üzerinde başlayan olayda, Muhammed T. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

KAVGA ETMEK İÇİN MEZARLIĞA GİTTİLER

Daha sonra araçla Dede Mahallesi’nde bulunan Odunpazarı Mezarlığı’na giden grup arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

ARKADAŞINI BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

Kavga sonucunda Muhammed T., arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralı halde Dede Mahallesi’ndeki evine kadar giden Muhammed T., yakınları tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.