Marmaray'a başkasının kartıyla binmeye çalışan kadın güvenlik görevlileriyle kavga etti: Bunları mahvettireceğim!
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Pendik Marmaray istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre başkasına ait ücretsiz kartı kullanmaya çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Şahsın, görevlilere “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” demesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.
''BUNLARI MAHVETTİRECEĞİM!''
Alevlenerek kavgaya dönen tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” sözleri tepki çekti.
Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı