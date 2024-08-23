Marmaray'a başkasının kartıyla binmeye çalışan kadın güvenlik görevlileriyle kavga etti: Bunları mahvettireceğim!

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Ağustos 2024 19:40 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 20:28 - Güncelleme:

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İstanbul Pendik Marmaray istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre başkasına ait ücretsiz kartı kullanmaya çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Şahsın, görevlilere “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” demesi dikkat çekti.