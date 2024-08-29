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Arazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgası katliama döndü. Feci olayda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin ikiz kardeş olduğu öğrenildi.

Siverek ilçesine bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.

ÖLENLER İKİZ KARDEŞMİŞ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada Muzaffer (48), Turan (48), Ahmet (38), Kenan (44), Ferhat Akbulut (42), Fatih D. (26) ile Leyla Ö. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan isimli kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİNİN DAHA DURUMU AĞIR

Diğer yaralılardan Fatih D.'nin ve Ahmet Akbulut'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, hastane ve kırsal mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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