Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu için hazırlanan iddianameye tepki: Cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu için hazırlanan iddianameye tepki: Cesedimi çiğnemeniz lazım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den Kılıçdaroğlu için hazırlanan iddianameye tepki: Cesedimi çiğnemeniz lazım

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Özel, "Cesedimi çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, 27. Dönem milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PKK PROPAGANDASI YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede yer verilen şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yıldız, Yönter ve Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016- 2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: SANIK SANDALYESİNE BEN OTURURUM

Bugün gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Davaya karşı çıkan Özel, "Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemAntalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladıFethiye'den İtalya'ya kaçarken yakalandılar! Tam 120 kişi - GündemFethiye'den İtalya'ya kaçarken yakalandılar! Tam 120 kişiİzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü - Gündemİzmir'deki vahşette yeni gelişmeÇorum'da maymun saldırısı! Genç kız hastanelik oldu - GündemNereden kaçtığı belli değil, her yerde aranıyorBolu alarm veriyor! 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı - Gündem4 aylık içme ve kullanma suyu kaldıİzmir'de kocası tarafından sokak ortasında dövülen kadının 'Kimse yok mu?' çığlıkları karşılıksız kaldı - GündemSokak ortasında vahşet! Yadım çığlıkları karşılıksız kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...