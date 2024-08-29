Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu için hazırlanan iddianameye tepki: Cesedimi çiğnemeniz lazım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Özel, "Cesedimi çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, 27. Dönem milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PKK PROPAGANDASI YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede yer verilen şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yıldız, Yönter ve Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016- 2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: SANIK SANDALYESİNE BEN OTURURUM

Bugün gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Davaya karşı çıkan Özel, "Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım." ifadelerini kullandı.