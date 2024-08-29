Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Antalya'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ilk verileri açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.10’da meydana gelen depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi