Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ilk verileri açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.10’da meydana gelen depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hadisa katliamının saklanan fotoğrafları gün yüzüne çıktı: 2005'te Amerikan askerleri Irak'ta dehşet saçmıştıWindows'a kötü haber! Linux vites yükseltti...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fethiye'den İtalya'ya kaçarken yakalandılar! Tam 120 kişi - GündemFethiye'den İtalya'ya kaçarken yakalandılar! Tam 120 kişiİzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü - Gündemİzmir'deki vahşette yeni gelişmeÇorum'da maymun saldırısı! Genç kız hastanelik oldu - GündemNereden kaçtığı belli değil, her yerde aranıyorBolu alarm veriyor! 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı - Gündem4 aylık içme ve kullanma suyu kaldıİzmir'de kocası tarafından sokak ortasında dövülen kadının 'Kimse yok mu?' çığlıkları karşılıksız kaldı - GündemSokak ortasında vahşet! Yadım çığlıkları karşılıksız kaldıHadisa katliamının saklanan fotoğrafları gün yüzüne çıktı: 2005'te Amerikan askerleri Irak'ta dehşet saçmıştı - GündemHadisa katliamının saklanan fotoğrafları gün yüzüne çıktı: 2005'te Amerikan askerleri Irak'ta dehşet saçmıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...