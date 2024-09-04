Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'da bir kişi 10 bin lira borç aldığı arkadaşını 10 yerinden bıçakladı!

Bursa'da bir kişi 10 bin lira borç aldığı arkadaşını 10 yerinden bıçakladı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da bir kişi 10 bin lira borç aldığı arkadaşını 10 yerinden bıçakladı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yaşayan Süleyman Ç. arkadaşı Murat K.'ya 10 bin lira borç verdi. Parasını geri alamayan adam arkadaşı ile tartışınca 10 yerinden bıçaklanarak hastanelik oldu. Zanlı ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay saat 22.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde yaşandı.

10 BİN LİRASINI ALIP 10 YERİNDEN BIÇAKLADI!

Murat K.(50) ve Süleyman Ç.(56) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K.(50) elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.(56)'yi defalarca bıçakladı.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burdur'da korkunç infaz! İş adamı ve oğlu kurşuna dizildiABD, 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burdur'da korkunç infaz! İş adamı ve oğlu kurşuna dizildi - GündemBurdur'da korkunç infaz! İş adamı ve oğlu kurşuna dizildiKahramanmaraş'ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı var - GündemMinibüs domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı varMersin'de sıcak saatler! Yolcu otobüsünde yangın çıktı - GündemMersin'de yolcu otobüsü yandı!Cem Küçük: "Bu kadar olay tesadüf mü? Sokak olaylarına davetiye çıkaranlar var... " - GündemSokak olaylarına davetiye çıkaranlar var...MOSSAD'ın foncusuna suçüstü! MİT böyle avladı - GündemMOSSAD'ın foncusuna suçüstü!Suriye’de her yer Guantanamo! PKK işkenceleri anlatıldı: Ölmek en büyük ödül - GündemPKK işkenceleri anlatıldı: Ölmek en büyük ödül
Sonraki Haber Yükleniyor...