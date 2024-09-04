Bursa'da bir kişi 10 bin lira borç aldığı arkadaşını 10 yerinden bıçakladı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Eylül 2024 05:28 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 06:06 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yaşayan Süleyman Ç. arkadaşı Murat K.'ya 10 bin lira borç verdi. Parasını geri alamayan adam arkadaşı ile tartışınca 10 yerinden bıçaklanarak hastanelik oldu. Zanlı ise olayın ardından kayıplara karıştı.