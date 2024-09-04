Bursa'da bir kişi 10 bin lira borç aldığı arkadaşını 10 yerinden bıçakladı!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da yaşayan Süleyman Ç. arkadaşı Murat K.'ya 10 bin lira borç verdi. Parasını geri alamayan adam arkadaşı ile tartışınca 10 yerinden bıçaklanarak hastanelik oldu. Zanlı ise olayın ardından kayıplara karıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay saat 22.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde yaşandı.
10 BİN LİRASINI ALIP 10 YERİNDEN BIÇAKLADI!
Murat K.(50) ve Süleyman Ç.(56) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K.(50) elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.(56)'yi defalarca bıçakladı.
ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI
Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı